Lotto e Superenalotto, oggi in diretta giovedì 5 gennaio. Ecco i numeri

05 gennaio 2023 a

a

a

Superenalotto e Lotto, oggi giovedì 5 gennaio, nuova estrazione dei due concorsi più amati dagli italiani. Alle ore 20 vengono tirati a sorte i numeri più attesi di sempre. Il jackpot del Superenalotto, infatti, è arrivato all'incredibile somma di 342.2 milioni di euro. Il sei manca dal 22 maggio 2021, quando fu contato con una giocata convalidata a Montappone, in provincia di Fermo. Nell'ultimo concorso, quello di martedì 3 gennaio, sono stati centrati due 5 + 1 da 532.035 euro, uno a Modica, in provincia di Ragusa, l'altro a Lettomanoppello, nel Pescarese. Oggi nuovo assalto al colpo del secolo. Ecco i numeri estratti nei due concorsi (in aggiornamento).

Superenalotto Super Natale, decine di premi per migliaia di euro. Ecco i codici vincenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.