Umbria, lunedì nuovo sciopero del trasporto pubblico locale. A singhiozzo autobus e Minimetrò

I lavoratori del trasporto pubblico locale incrociano di nuovo le braccia. Per domani giovedì 5 gennaio, alle 10, presso la Cgil di Perugia (sala Conti, piano terra) è in programma una conferenza stampa di FIlt Cgil e Faisa Cisal per presentare le motivazioni e le modalità di svolgimento del nuovo sciopero regionale, programmato per lunedì 9 gennaio. Interverranno il segretario generale della Filt Cgil dell’Umbria, Ciro Zeno, e il segretario generale della Faisa Cisal dell’Umbria, Christian Di Girolamo. Intanto la Minimetrò spa comunica che lo stesso lunedì a causa dello sciopero di 24 ore proclamato dalle due sigle sindacali, il servizio sarà garantito solo dalle 7 alle 9 e dalle 12 alle 15. “Le scale mobili e l’ascensore inclinato, attigui alla stazione del Pincetto, funzioneranno regolarmente”.

