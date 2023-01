Superenalotto, due 5 + 1 da oltre mezzo milione di euro. Ma il jackpot resiste: 342.2 mln

04 gennaio 2023 a

Superenalotto, nessun sei nella prima estrazione dell'anno, quella di martedì 3 gennaio. Il jackpot continua a lievitare e tocca la pazzesca somma di 342.2 milioni di euro che sarà messa in gioco nel concorso di domani, giovedì 5 gennaio. Nell'estrazione di martedì sono stati centrati due 5 + 1. Uno a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, presso il punto Sisal di piazza Umberto I 31; l'altro a Modica, in provincia di Ragusa, presso il punto Sisal di via Loreto Gallinara 1. I fortunati giocatori hanno sfiorato il colpo della storia e si sono consolati con più di mezzo milione, per l'esattezza 532.035,70 euro a testa. Sono stati centrati anche dieci cinque da 34.377,70 euro e altrettanti 4 stella da 27.010 euro. Il sei risale al 22 maggio 2021 quando fu azzeccato con una giocata convalidata ad una ricevitoria di Montappone (Fermo).

