Saldi, domani si comincia: scatta la caccia all'affare

Iniziano i saldi invernali. Domani, giovedì 5 gennaio, via alle vendite scontate di fine stagione in tutta Italia. E' il primo vero appuntamento commerciale del nuovo anno, dopo un Natale soddisfacente solo a metà. La concorrenza dell'online è ogni giorno più forte, ma lo shopping vero e proprio resta un punto di riferimento importante per i cittadini. Secondo un sondaggio condotto da Ipsos per la Federazione dei negozi specializzati in moda di Confesercenti (Fismo), l'89% dei consumatori che parteciperanno ai saldi acquisterà uno o più prodotti presso un punto vendita fisico, mentre il 59% si rivolgerà all'online. I negozi sono preferiti soprattutto da over35 (90%) e al Centro (92%). Dal sondaggio, come riporta l'agenzia Ansa, emerge un forte interesse da parte dei consumatori: il 72% si dichiara pronto ad acquistare almeno un capo in saldo, per un budget medio di circa 160 euro a persona. E c'è un ulteriore 23% che deciderà in base alle offerte. Ovviamente come sempre si scatenerà la caccia all'affare.

Amoni: "Il commercio è in ripresa, ma non ai livelli pre pandemia. I saldi? Non ci credo"

