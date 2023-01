Million Day, oggi lunedì 2 gennaio. I numeri

02 gennaio 2023 a

Oggi 2 gennaio primo lunedì del 2023, ma solito tuffo alla ricerca della fortuna con Million Day. Alle ore 20.30 Lottomatica tirerà a sorte i cinque numeri e chi azzeccherà la cinquina vincerà un milione di euro. Come ben sappiamo occorre un vero e proprio bacio della Dea bendata per vincere, ma gli italiani non si tirano certo indietro. Immediatamente dopo la prima estrazione, avviene quella Extra che può fruttare fino a 100mila euro. Questi i numeri estratti oggi, lunedì 2 gennaio 2023: 14 - 20 - 33 - 34 - 39. Extra: 2 - 12 - 15 - 16 - 43.

