Million Day, oggi domenica 1 gennaio 2023: i numeri vincenti

Million Day non si ferma nemmeno a Capodanno. Oggi, domenica 1 gennaio 2023, nuova estrazione del concorso gestito da Lottomatica. Ovviamente come sempre occorre indovinare la cinquina per mettersi in tasca un milione di euro. I numeri vengono tirati a sorte alle ore 20.30. Subito dopo l'estrazione Extra. In questo caso il filotto viene pagato con 100mila euro. Premi minori per quartana, terno e ambo. Questi i numeri estratti oggi, domenica 1 gennaio 2023: 3 - 20 - 30 - 36 - 42. Extra: 1 - 8 - 18 - 46 - 51.

