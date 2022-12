Million Day oggi venerdì 30 dicembre: i numeri vincenti

30 dicembre 2022 a

a

a

Million Day: anche oggi, venerdì 30 dicembre, penultimo giorno del 2022, caccia al sei da un milione di euro con il concorso gestito da Lottomatica. Estrazione alle ore 20.30, come tutte le sere. Occorre indovinare tutta la sestina per incassare la maxi vincita. Premi minori per quaterna, terno e ambo. Subito dopo l'estrazione principale avviene quella Extra. In questo caso il premio per la cinquina è di centomila euro. Ecco i numeri sorteggiati oggi (in aggiornamento).

Terno sulla ruota Nazionale: vince al Lotto 47.500 euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.