Benzina e diesel, stop allo sconto dal primo gennaio: stangata da almeno 200 euro l'anno

Domani, sabato 31 dicembre, finisce lo sconto sulle accise dei carburanti. Dal primo gennaio 2023 fare il pieno costerà di più. Al momento - se le cose dovessero rimanere così, senza un nuovo intervento di proroga dei tagli - saranno ripristinate le aliquote in vigore prima del 22 marzo. Tradotto, significa un aumento dei prezzi (Iva inclusa) pari a 18,3 centesimi al litro per la benzina e il diesel, e 3,4 centesimi al litro sul Gpl. Con lo stop allo sconto sulle accise dei carburanti, afferma Assoutenti all'Agenzia LaPresse, si tradurrà in una spesa di 9,15 euro in più a pieno, per un totale - ipotizzando due pieni al mese - di 219,6 euro in più all'anno.

