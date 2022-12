Superenalotto e Lotto, oggi martedì 27 dicembre. Ecco i numeri

27 dicembre 2022 a

Ultima settimana del 2022 per il concorso del Superenalotto. Stasera, martedì 27 dicembre, prima estrazione settimanale: la caccia al sei continua. Manca da maggio 2021. Il jackpot è arrivato all'incredibile somma di 335,3 milioni di euro. Come ogni martedì è in programma anche la prima estrazione settimanale del Lotto. Ecco i numeri vincenti.

Superenalotto

3-37-39-44-68-72

Jolly 11.

Superstar 21.

I numeri del Lotto

BARI 35 13 41 12 21

CAGLIARI 55 62 54 24 8

FIRENZE 83 5 85 27 32

GENOVA 9 67 47 66 73

MILANO 5 54 57 2 52

NAPOLI 5 40 65 12 49

PALERMO 61 32 89 17 31

ROMA 50 78 66 39 22

TORINO 26 34 53 35 57

VENEZIA 34 85 88 1 58

NAZIONALE 47 5 62 27 1

