Eurojackpot, oltre 21 milioni vinti a Milano. Oggi 23 dicembre 2022 nuova estrazione, i numeri vincenti

EuroJackpot, il montepremi del concorso europeo dopo la recente vincita è ripartito da un jackpot di 10 milioni di euro. Nell'ultima estrazione centrato un 5+2 da 21.208.281,00 euro, una vincita che ha baciato per la quarta volta nella storia del gioco l'Italia. Il fortunato ha giocato una schedina da cinque pannelli in un punto vendita Sisal a Cusago (Milano). Stasera, venerdì 23 dicembre, nuova estrazione. I 18 paesi europei in gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Ecco i numeri vincenti di oggi: (in aggiornamento).

