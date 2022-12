Ricette mediche via mail o sms: arriva la proroga di un anno

21 dicembre 2022 a

Il consiglio dei ministri ha dato via libera al Milleproroghe. Con l'approvazione dovrebbe essere prorogata per un anno la possibilità di ricevere le ricette mediche via mail oppure via sms. La misura era stata introdotta con ordinanza della protezione civile durante l'emergenza per il Covid ed era in scadenza a fine anno. Si è rivelata molto utile non solo per le persone che hanno necessità di medicinali, ma anche per gli stessi medici che hanno visto il loro lavoro molto più veloce, soprattutto nei casi di chi ha bisogno per sempre di un determinato farmaco. Procedimento più complesso, invece, per gli anziani.

