Manovra: bonus mobili e psicologo, reddito alimentare e smart working. Ecco le novità

Con il trascorrere delle ore diventano sempre più chiari i provvedimenti contenuti nella prima manovra del governo guidato da Giorgia Meloni.

Bonus mobili Sarà prorogato a 8.000 euro rispetto ai 10mila di quest'anno: per gli anni 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici green in caso di ristrutturazione, fino alla cifra indicata, si può chiedere una detrazione del 50% delle spese.

Tavoli all'aperto e dehors Saranno autorizzati fino al 30 giugno. Prorogato, quindi, il termine del 31 dicembre per l'occupazione del suolo pubblico per il settore della ristorazione.

Reddito alimentare Sperimentazione nelle città metropolitane. Viene destinato ha chi è in povertà assoluta. E' stato inserito grazie a un emendamento del Pd. Un fondo di 1.5 milioni per il 2023 e uno di 2 milioni per il 2024. Verranno realizzati pacchi con prodotti invenduti della distribuzione alimentare che dovranno essere prenotati tramite una App e ritirati nei centri di distribuzione. Da definire le modalità attuative, la platea e come coinvolgere il terzo settore.

Smart working I lavoratori fragili potranno continuare a lavorare da casa fino al 31 marzo, sia nel pubblico che nel privato. Se necessario possono esercitare anche un'altra mansione. L'emendamento non cita invece i figli unger 14. Il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione anche attraverso l'adibizione a diversa mansione, sempre nella stessa categoria o area di inquadramento, senza decurtazione della retribuzione.

Bonus psicologo Diventa permanente e sale da 600 a 1.500 euro. Sono stati stanziati cinque milioni per il 2023 e otto dal 2024. Confermato il tetto Isee a 50mila euro per ricevere il contributo.

Arriva l'ok dopo la maratona notturna: proroga del 110%, soppressa la norma sul Pos, cambia il Rdc

