Manovra, arriva l'ok dopo la maratona notturna: proroga del 110%, soppressa la norma sul Pos, cambia il Rdc

In Commissione bilancio, alla Camera, maratona notturna per la votazione sugli emendamenti. La commissione ha concluso i lavori e ha dato mandato ai relatori Paolo Trancassini, Roberto Pella e Silvana Comaroli. Il testo approderà in Aula nella giornata di domani, giovedì 22 dicembre, il voto di fiducia è atteso per venerdì. Via libera alla proroga del 110% fino al 31 dicembre e alla soppressione della norma sul tetto di 60 euro per il pagamento con il Pos.

Multe, quindi, ai commercianti che rifiutano di accettare pagamenti con carte e bancomat. I nuovi bonus per i diciottenni saranno basati su reddito e merito e torna anche la possibilità di rinegoziare il mutuo passando dal tasso variabile al tasso fisso. Modificata anche la norma che rivede per il 2023 e 2024 la rivalutazione automatica delle pensioni: sale dall'80 all'85% per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo (circa 2.000-2.500 euro), mentre per le pensioni più alte gli scaglioni vengono rivisti con una riduzione della percentuale.

Approvazione anche per la stretta sul Reddito di cittadinanza. Non dovrà essere "congrua" la prima offerta che rifiutata fa perdere il sostegno. Slitta al 31 marzo lo stralcio automatico delle cartelle fino a mille euro relative al periodo 2000-2015. Vengono invece prorogati, fino al 30 giugno 2023, tavolini all'aperto e dehors liberi. Ok al bonus Iva al 50% per l'acquisto di case green e al fondo per i collegamenti aerei per la Sardegna e la Sicilia.

