Lotto e SuperEnalotto, oggi martedì 20 dicembre. I numeri vincenti

Nella settimana di Natale riparte la caccia al jackpot del SuperEnalotto. Oggi, martedì 20 dicembre, nuova estrazione. Centrare il sei significa finire nel club dei milionari, visto che il superpremio sarebbe di 330.2 milioni di euro. Nell'ultima estrazione della passata settimana, un fortunato giocatore ha sfiorato l'impresa centrando un 5+1. Si è dovuto "accontentare" di un milione 146.915 euro. La giocata è stata convalidata a Selvazzano, in provincia di Padova. Undici giocatori, invece, hanno indovinato cinque numeri, vincendo ognuno 33.685,63. Tre "4 stella" da 25.608 euro ciascuno. Il sei manca dal 22 maggio 2021 quando ad azzeccarlo fu uno scommettitore che aveva convalidato la giocata a Montappone, in provincia di Fermo. Oggi, come tutti i martedì, ovviamente viene estratto anche il Lotto. Di seguito tutti i numeri vincenti (in aggiornamento).

