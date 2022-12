Benzina e Diesel, calano i prezzi. Le ultime quotazioni

20 dicembre 2022 a

I prezzi dei carburanti sono ancora in leggera discesa sulla rete nazionale. La benzina in self service costa 1,652 euro al litro, mentre il diesel sempre in self a 1,718 euro al litro. Questo quanto emerge dall'analisi odierna, martedì 20 dicembre, messa a punto da Quotidiano energia. Per quanto riguarda la modalità con il servizio, per la benzina il prezzo medio praticato si attesta a 1,804 euro al litro, per il diesel è 1,870 euro al litro. I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,773 e 0,784 euro al litro. Il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,335 e 2,625 al kg.

