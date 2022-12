Price cap sul gas, trovato l'accordo in Europa: 180 euro al megawattora

19 dicembre 2022 a

Al Consiglio d'Europa è arrivata l'attesa fumata bianca sul price cap relativo al gas. I ministri dei 27 Paesi hanno finalmente trovato l'accordo politico sul meccanismo di correzione del mercato. Lo ha annunciato il portavoce della presidenza ceca del Consiglio Ue. Il prezzo sul quale si è trovato l'accordo è di 180 euro al megawattora per tre giorni lavorativi, con avvio il primo febbraio ed entrata in vigore il 15 febbraio. Lo spread tra il prezzo del Ttf e quello globale è rimasto di 35 euro per 3 giorni. E' quanto si apprende da fonti diplomatiche Ue. La discussione per cercare di trovare un punto d'intesa andava avanti ormai da settimane. Spesso sembrava che le trattative fossero a buon punto, altre volte che trovare l'intesa era soltanto un sogno. Ora finalmente l'annuncio. E' una misura che l'Italia chiede da mesi, prima con Mario Draghi e ora con Giorgia Meloni.

