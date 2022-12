Legge di Bilancio, mutui: passaggio a tasso fisso fino a 200mila euro con Isee massimo a 35mila

19 dicembre 2022 a

a

a

Saranno i mutui a tasso variabile fino a 200.000 euro per l’acquisto della prima casa che potranno essere trasformati a tasso fisso. Lo indica l’emendamento sui mutui presentato in commissione Bilancio alla Camera dal governo. Le banche saranno costrette ad accettare questa condizione e tra i criteri per accedere a questa norma è previsto un Isee massimo a 35.000 euro. Il nuovo tasso fisso sarà comunque più favorevole dell’attuale tasso variabile. Il nuovo tasso sarà calcolato selezionando il più favorevole tra: Irs a 10 anni (è un indice interbancario) o tasso residuo del mutuo al momento del cambio; a questo tasso si aggiungerà lo spread previsto nel contratto di mutuo (lo spread è il guadagno della banca).

Salta la soglia minima dei pagamenti con il pos. E per errore dimenticato l'aumento del tetto del contante. Giorgetti si scusa

Così si vuole tentare di arginare "la maxi-stangata per le famiglie con i mutui a tasso variabile. Ci sarà una maggiore spesa tra i 30 e i 40 euro a rata. Rispetto al 2021 il mutuo costerà 2.280 euro in più all’anno" annunciata da Codacons, che fornisce le stime sugli effetti della decisione della Bce sulle tasche degli italiani. "Occorrerà attendere le prossime settimane per capire come il mercato risponderà al rialzo dei tassi - spiega il Codacons - negli ultimi giorni l’Euribor, indice di riferimento dei mutui a tasso variabile, si è attestato attorno all’1,6% per quello a 1 mese, 2% quello a 3 mesi: se l’aumento deciso dalla Bce dovesse essere traslato interamente sul mercato, l’Euribor salirebbe a quota 2,1% (quello a 1 mese), 2,5% quello a 3 mesi. Considerata una fascia media di mutuo a tasso variabile di importo compreso tra i 125mila e i 150mila euro, ossia l’importo più richiesto in Italia da chi accende un finanziamento per l’acquisto di una casa, la rata mensile salirebbe quindi tra i 30 e i 40 euro. Se però si considerano tutti gli incrementi imposti dalla Bce negli ultimi mesi, la rata mensile di un mutuo a tasso variabile salirebbe complessivamente tra i 150 e i 190 euro rispetto a quanto pagato nel 2021, con ripercussioni sulle famiglie comprese tra i +1.800 e +2.280 euro all’anno".

Emendamento di maggioranza per azzerare il bonus cultura per i 18enni. Fondi riversati su spettacoli e libri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.