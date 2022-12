La crisi si abbatte sul Natale: niente regali per il 27% degli italiani. Spese ridotto, calano anche gli acquisti online

18 dicembre 2022 a

Regali di Natale: oltre il 27% (27,3%) degli italiani non farà acquisti. Lo sostiene uno studio di Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format research, in cui si fa anche presente che quelli che invece rispetteranno la tradizione, tre italiani su quattro, saranno comunque meno del passato. Quel 27,3% di italiani "non farà acquisti principalmente per risparmiare, per il peggioramento della propria condizione economica o per l’aumento dei prezzi a causa dell’inflazione", ma ovviamente anche per altri motivi. Per i regali di Natale il budget arriva fino a 300 euro, afferma lo studio. Il 64% di chi comprerà spenderà tra i 100 e i 300 euro, mentre un consumatore su tre non andrà oltre i cento euro. Solo "una piccola parte della tredicesima sarà destinata ai regali; mentre il grosso se ne andrà per spese per casa, tasse e bollette". I regali più gettonati sono i prodotti alimentari, i giocattoli e i libri. L'incremento maggiore viene registrato dai prodotti per animali (+8,4%). Sono in aumento anche gli acquisti nei negozi di vicinato, in calo per la prima volta dal 2009 quelli su internet.

Il maltempo frena lo shopping ai mercatini di Natale

