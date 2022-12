Million Day, oggi giovedì 15 dicembre. I numeri

15 dicembre 2022 a

Million Day, come tutti i giorni. Anche oggi, giovedì 15 dicembre, alle ore 20.30, estrazione dei numeri vincenti da parte di Lottomatica, che gestisce il concorso. La cinquina vale un milione di euro. Premi minori per quaterna, terno e ambo. Subito dopo l'estrazione principale avviene quella Extra e in questo caso il filotto viene premiato con 100mila euro. Non è facile, ma ogni tanto la Dea Bendata concede il bacio da un milione. I numeri di oggi: 9 - 16 - 22 - 26 - 49. Extra: 6 - 8 - 17 - 36 - 37.

