Lotto e Superenalotto, oggi giovedì 15 dicembre. I numeri

Superenalotto, AAA cercasi sei disperatamente. Oggi, giovedì 15 dicembre, si torna a caccia della vincita milionaria. La sestina vincente manca dal 22 maggio 2021, quando fu centrata con una giocata convalidata in una ricevitoria di Montappone, in provincia di Fermo. Da allora nessuno ci è più riuscito e il jackpot è diventato da favola: 327 milioni e 100mila euro. Nell'ultima estrazione, quella di martedì 13 dicembre, in undici hanno sfiorato l'impresa ma si sono dovuti accontentare di 23.606 euro a testa per aver indovinato "solo" il cinque. I 4 stella sono stati ben sedici: 47.454 ognuno. Stasera nuovo assalto. Ovviamente estrazione anche del Lotto. Questi i numeri vincenti (in aggiornamento).

Superenalotto

Jolly

Superstar

I numeri del Lotto

