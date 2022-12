Million Day oggi martedì 13 dicembre: la cinquina vincente

13 dicembre 2022 a

Million Day martedì 13 dicembre. La cinquina fa rima con un milione di euro. Certo, non è facile vincere: occorre azzeccare un filotto da cinque numeri e non è cosa da poco. In tanti ci provano. E sperano. L'estrazione avviene tutti i giorni alle ore 20.30 a cura di Lottomatica che gestisce il concorso. Immediatamente dopo l'estrazione principale avviene quella Extra. In questo secondo caso la cinquina vale 100mila euro. Questi i numeri di oggi, martedì 13 dicembre: 17 - 42 - 49 - 53 - 54. Extra: 1 - 14 - 40 - 47 - 51.

