Eurojackpot, oggi martedì 13 dicembre. I numeri

Eurojackpot, si riparte da un jackpot di dieci milioni nel concorso di oggi, martedì 13 dicembre. Venerdì scorso, 9 dicembre, infatti, è stato centrato un 5 + 2 da 75.8 milioni di euro. La combinazione vincente è stata 6 - 8 - 13 - 21 - 32. Euronumeri 3 e 6. La giocata è stata convalidata in Ungheria. Hanno festeggiato anche tre giocatori che hanno azzeccato il 5 + 1. Hanno vinto 745.969 euro: due vincite in Ungheria e una in Finlandia. Stasera nuova estrazione. Ecco i numeri tirati a sorte.

Eurojackpot: 3 - 13 - 33 - 36 - 47

Euronumeri: 3 - 11

