Lotto e Superenalotto, oggi martedì 13 dicembre. Ecco i numeri

Settimana anomala per il concorso del SuperEnalotto. Stasera, martedì 13 dicembre, seconda estrazione settimanale, visto che ieri è stata recuperata quella che era slittata per la festa dell'Immacolata. La caccia al sei continua. Manca da maggio 2021. Il jackpot è arrivato all'incredibile somma di 326.3 milioni di euro. Come ogni martedì è in programma anche la prima estrazione settimanale del Lotto. Ecco i numeri vincenti (in aggiornamento).

Superenalotto 32 - 40 - 51 - 61 - 75 - 76

Jolly 72

Superstar 21

I numeri del Lotto

BARI 9 43 57 70 80

CAGLIARI 42 77 59 29 34

FIRENZE 37 17 1 64 20

GENOVA 90 71 6 22 23

MILANO 36 84 51 23 30

NAPOLI 52 10 87 24 20

PALERMO 14 73 11 87 44

ROMA 28 66 65 64 56

TORINO 89 72 19 26 6

VENEZIA 45 35 36 66 8

NAZIONALE 88 15 75 9 12

