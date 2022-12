Umbria, sciopero del personale delle Ferrovie dello Stato: saranno regolari Frecce e treni a lunga percorrenza

11 dicembre 2022 a

Sciopero del personale delle Ferrovie dello Stato nella giornata di martedì 13 dicembre, a partire dalle ore 9 e fino alle 17. Le Frecce e gli altri treni a lunga percorrenza circoleranno ugualmente. Sono le stesse Fs a spiegarlo in una nota: "Circoleranno regolarmente le Frecce e gli altri treni a lunga percorrenza di Trenitalia - si legge nella nota - Saranno inoltre garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari, con possibili leggere modifiche al programma dei treni e tutti i convogli elencati nell’apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull'orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione". Per avere maggiori informazioni in proposito, sono a disposizione i canali digitali di Trenitalia, il personale di assistenza clienti, le biglietterie e il numero verde 800 89 20 21. L'agitazione sindacale è stata proclamata da Filt-Cgil e Uiltrasporti.

