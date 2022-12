Superenalotto e Lotto, oggi sabato 10 dicembre. I numeri estratti, la diretta

10 dicembre 2022 a

Ci sarà un fortunato che riuscirà a far saltare il jackpot, da record, del Superenalotto? Chissà che il giorno giusto non sia proprio oggi, sabato 10 dicembre 2022. Si è arrivati a 323,2 milioni di euro, cifra record, in palio nel concorso che tutti sognano di vincere e che stravolgerebbe la vita di chiunque. Giovedì nessuna estrazione, verrà recuperata lunedì prossimo. Estrazioni a partire dalle ore 20 oltre che per il Superenalotto anche per il Lotto.

SUPERENALOTTO

(in aggiornamento)

Jolly .

Superstar .

LOTTO

BARI 62 67 70 89 74

CAGLIARI 90 37 08 41 55

FIRENZE 54 64 76 28 59

GENOVA 07 49 04 36 11

MILANO 17 21 30 80 72

NAPOLI 51 28 81 83 59

PALERMO 25 40 55 14 06

ROMA 39 75 12 88 83

TORINO 87 43 17 18 08

VENEZIA

NAZIONALE

