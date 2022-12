Lotto, oggi 9 dicembre 2022 consueta estrazione ma niente Superenalotto: appuntamento extra lunedì

09 dicembre 2022 a

a

a

Niente estrazione di recupero per il Superenalotto che ieri, 8 dicembre festa dell'Immacolata, ha saltato l'appuntamento del giovedì. Tornerà domani con l'estrazione di recupero fissata per lunedì. Appuntamento confermato invece oggi - venerdì 9 dicembre 2022 - con i numeri del Lotto (in aggiornamento)

Video su questo argomento Santi Francesi, trionfo a X-Factor: che festa con gli altri finalisti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.