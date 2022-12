L'Umbria e il turismo, arriva il ministro Daniela Santanchè. Mercoledì 14 dicembre incontro a Spoleto

08 dicembre 2022 a

In Umbria il turismo è considerato motore di sviluppo per l’economia. E traina artigianato, agricoltura e attività culturali. Da questo tema si parte per una riflessione sulle prospettive di crescita di un settore che impatta in modo significativo su molti altri comparti e che proprio per questo motivo ha bisogno di attenzione e sostegni per programmare il proprio futuro. Federalberghi Umbria e Confcommercio Umbria hanno invitato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a un incontro, dal titolo L’Umbria del turismo che vogliamo. Il convegno si sarà mercoledì 14 dicembre nella sala Conferenze Banco Desio di Palazzo Pianciani, a Spoleto. L’inizio dei lavori è previsto per le 18,30 con il saluto del sindaco di Spoleto Andrea Sisti. Interventi programmati: Giorgio Mencaroni (Camera di Commercio dell’Umbria e Confcommercio Umbria), Ivana Jelinic (Enit), Simone Fittuccia (Federalberghi Umbria), Paola Agabiti (assessore al Turismo Regione Umbria ) e Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria.

