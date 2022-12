Superenalotto oggi giovedì 8 dicembre: concorso rinviato

08 dicembre 2022 a

Superenalotto. Oggi giovedì 8 dicembre, è festa anche per il concorso più atteso di tutti i tempi, quello che mette in palio centinaia di milioni di euro e che stavolta vanta un jackpot record. Non sarà effettuato il consueto sorteggio del giovedì. Questo ovviamente perché la giornata in cui da calendario era prevista l'estrazione, coincide con la Festa dell'Immacolata. Il concorso numero 147 è stato posticipato a sabato 10 dicembre, mentre il sorteggio numero 148 (che doveva avvenire sabato), verrà recuperato lunedì 12 dicembre. Ricordiamo che il jackpot è arrivato all'incredibile somma di 323.2 milioni di euro.

