Million Day, oggi giovedì 8 dicembre. I numeri estratti

Million Day non conosce festa. Estrazione anche oggi, giovedì 8 dicembre. Come tutte le sere, alle 20.30 Lottomatica tira a sorte i cinque numeri. Chi li azzecca tutti vince un milione di euro. Premi minori per chi fa quaterna, terno o ambo. Subito dopo l'estrazione principale avviene quella Extra. In questo caso la cinquina viene pagata 100mila euro. Ecco i numeri estratti oggi: 10 - 16 - 20 - 41 - 45. Extra: 27 - 31 - 35 - 43 - 50.

