Stangata di Natale: prezzi incredibili per alberi, luci e addobbi. I listini aumentano fino al 40%

Stangata anche sugli addobbi natalizi. In forte crescita i prezzi per alberi di Natale, luci e decorazioni. La spesa nelle case italiane cresce del 25% rispetto allo scorso anno. E' la Codacons a segnalare il sensibile aumento di tutti i prezzi. Ovviamente in relazione agli alberi i prezzi sono condizionati dalla tipologia, dalla dimensione e dal punto vendita. Nei grandi magazzini, comunque, si passa da una manciata di euro per i mini alberi da tavolo ai 990 dei prodotti di ultima generazione, con luci a led integrate. Il confronto con i listini del passato Natale è impietoso: alcuni alberi della stessa tipologia sono cresciuti del 40%. Più contenuto, ma comunque molto elevato, l'aumento di prezzo per le luci. Una stringa smart con 400 led arriva addirittura a costare duecento euro: aumenti del 25%. Per puntali, palline e altri addobbi, i rincari sono del 20%. Secondo Codacons acquistare prodotti natalizi costa in media il 25% in più rispetto all'anno passato. Nel Natale 2022 più che mai le famiglie sceglieranno l'arte del riciclo per dare un volto di festa alla propria abitazione.

Stangata del gas: in un mese aumento del 13.7%. Nell'ultimo anno prezzi maggiorati del 63.7%. Una famiglia tipo ha speso 1.740 euro in più

