Superenalotto e Lotto oggi martedì 6 dicembre: i numeri vincenti

Superenalotto: mentre in Umbria continua la "caccia" al giocatore che ha azzeccato il 5 + 1 da oltre un milione e 150mila euro, oggi nuovo assalto al super jackpot che è arrivato all'incredibile cifra di 321.6 milioni di euro. Come al solito estrazione alle ore 20. Il giocatore che azzeccherà la sestina, vedrà la sua vita letteralmente stravolta, visto che entrerà nel club dei milionari. Il sei manca dal 22 maggio 2021, quando fu indovinato con una schedina convalidata a Montappone, in provincia di Fermo. Ovviamente come tutti i martedì si tengono anche le estrazioni del Lotto. Ecco i numeri vincenti.

Superenalotto

12 - 21 - 31 - 39 - 70 - 83

Jolly 16

Superstar 59

I numeri del Lotto

CAGLIARI 65 36 47 27 6

FIRENZE 57 76 30 79 77

GENOVA 66 90 63 24 70

MILANO 65 80 33 69 36

NAPOLI 72 28 16 66 29

PALERMO 41 72 50 18 10

ROMA 79 28 44 37 34

TORINO 32 54 7 87 88

VENEZIA 22 11 72 49 30

NAZIONALE 39 74 61 81 45

