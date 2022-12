Smart working, verso la proroga per fragili e genitori di under 14 a causa dell'aumento di casi Covid

06 dicembre 2022 a

Secondo le indiscrezioni, a causa del nuovo aumento di contagi Covid, il governo potrebbe decidere di prolungare ulteriormente le misure sullo smart working per i lavoratori fragili e per i genitori di bambini che hanno meno di 14 anni. A pubblicare la notizia è l'Agenzia Ansa che città fonti del ministero del Lavoro. La proroga sarebbe di almeno tre mesi, purché l'altro genitore non sia già a casa perché senza lavoro o con qualche tipo di ammortizzatore sociale. La misura dovrebbe essere discussa in un prossimo Consiglio dei ministri. Il 15 dicembre è prevista una riunione dell'Osservatorio sul lavoro agile per valutare la situazione. Sull'argomento si registra anche un'apertura del ministro della Funzione Pubblica, Paolo Zangrillo che ha avviato un'interlocuzione con i ministri Calderone e Schillaci.

