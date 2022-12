Superenalotto, niente 6 ma centrato un 5+1 da oltre un milione di euro. Prossimo jackpot da 321.600.000.

03 dicembre 2022 a

a

a

Ancora una volta rinviato l'appuntamento con il sei, per una vittoria da record, al Superenalotto. Il concorso numero 145, oggi 3 dicembre 2022, ha però regalato a un fortunato in Umbria a Gualdo Tadino, autore del 5+1, un considerevole gruzzolo di oltre un milione (1.150.947,88 euro). Sono stati realizzati anche cinque 5 (vincita di 74.368,94 euro). La combinazione vincente di stasera era 4-37-38-53-73-79 (jolly 29 e superstar 90). Il jackpot stimato per il prossimo concorso, martedì prossimo, è 321.600.000 euro.

Il Superenalotto bacia Gualdo Tadino: vincita da oltre un milione di euro

