Superenalotto e Lotto, oggi sabato 3 dicembre. I numeri estratti, la diretta

03 dicembre 2022 a

a

a

Prima o poi qualcuno centrerà il sei e vincerà l'incredibile jackpot e chissà che quel giorno fortunato non sia proprio oggi, sabato 3 dicembre 2022. Si è arrivati a 320,3 milioni di euro, cifra record, in palio nel concorso che tutti sognano di vincere e che stravolgerebbe la vita di chiunque. Giovedì in otto hanno centrato il 5 vincendo ognuno 38.148,23 euro. Estrazioni a partire dalle ore 20 oltre che per il Superenalotto anche per il Lotto.

Ballando con le stelle, Rosanna Banfi e Iva Zanicchi salve dopo l'eliminazione

SUPERENALOTTO

4-37-38-53-73-79

Jolly 29.

Superstar 90.

Federica Moro, che fine ha fatto l'ex Miss Italia e attrice di pellicole cult

LOTTO

CAGLIARI 63 58 54 32 18

FIRENZE 66 77 4 29 37

GENOVA 89 50 67 68 27

MILANO 78 49 64 58 89

NAPOLI 79 6 22 77 25

PALERMO 39 64 65 10 71

ROMA 9 39 31 54 58

TORINO 41 37 88 33 61

VENEZIA 43 40 58 66 23

NAZIONALE 38 23 65 66 60

I numeri vincenti di Lotto e Superenalotto. Il jackpot è da sogno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.