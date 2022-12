Million Day in diretta oggi venerdì 2 dicembre. I numeri

02 dicembre 2022 a

a

a

Ancora Million Day. Come tutti i giorni, estrazione questa sera alle ore 20.30, a cura di Lottomatica. Occorre indovinare la cinquina per vincere un milione di euro. Immediatamente dopo l'estrazione principale, avviene quella Extra. In questo caso il filotto viene premiato con 100mila euro. Quaterna, terno e ambo vincono premi minori. Ecco i numeri estratti questa sera, venerdì 2 dicembre: 7 - 25 - 27 - 30 - 45. Extra: 6 - 14 - 24 - 34 - 39.

Eurojackpot, ecco i numeri che valgono 57 milioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.