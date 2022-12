Eurojackpot stasera venerdì 2 dicembre. I numeri che valgono 57 milioni

02 dicembre 2022 a

Eurojackpot: anche questo venerdì, 2 dicembre, appuntamento con il concorso a giochi europeo. Per dare l'assalto al jackpot da 57 milioni di euro, occorre azzeccare il 5 + 2. Ovviamente cosa molto complessa perché indovinare sette numeri è difficilissimo. Vengono premiati anche 5 + 1 e 5 + 0. E' accaduto nell'estrazione di martedì scorso quando i vincitori con il 5 + 0 sono stati nove e hanno portato a casa 70.553 euro ciascuno: quattro in Germania, tre in Svezia e due in Finlandia. Questa sera nuovo sorteggio. Ecco i numeri vincenti: 6 - 12 - 25 - 48 - 49. Euronumeri: 11 - 12.

