Pensioni, Opzione donna: spunta l'idea di tornare a tempo alla vecchia norma

01 dicembre 2022 a

a

a

Sembra non avere pace Opzione donna, la norma che fino a ora ha consentito alle donne di lasciare il lavoro e accedere alla pensione in anticipo, pur rispettando alcuni parametri. Da giorni si accavallano ipotesi su come potrebbero essere modificati i requisiti. Ora spunta una nuova ipotesi: tornare alla versione che è stata in vigore fino a ora, con una proroga temporanea. Secondo l'Agenzia Ansa, da fonti della maggioranza si apprende che tutto potrebbe restare immutato in attesa della riforma complessiva La mini proroga della norma attuale consentirebbe di risparmiare risorse per poi arrivare al disegno "definitivo" della riforma.

Colf e badanti, a gennaio l'aumento degli stipendi: 2mila euro in più l'anno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.