Lotto e Superenalotto, oggi giovedì 1 dicembre. I numeri vincenti

Ormai sembra diventata una favola, ma una cosa è certa, chi centrerà il sei (prima o poi) sarà molto aiutato dal finale delle fiabe: "e vissero tutti felici e contenti". Perché il jackpot del Superenalotto è arrivato all'incredibile cifra di 318.3 milioni di euro. Da brividi. Stasera, giovedì 1 dicembre, si ripete il "C'era una volta": estrazioni a partire dalle ore 20 per Lotto e Superenalotto. Martedì scorso nessuno ha azzeccato il sei. I cinque sono stati sette e i fortunati vincitori si portano a casa 43.701 euro a testa. Il 4 stella, invece, è stato centrato quattro volte: 50.460 euro a ciascun vincitore. Il sei manca dal 22 maggio 2021 quando fu totalizzato da una schedina convalidata a Montappone, in provincia di Fermo. Ovviamente stasera estrazione anche del Lotto. Di seguito i numeri (in aggiornamento).

I numeri di Million Day: valgono un milione di euro

