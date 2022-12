Million Day, i numeri estratti oggi giovedì 1 dicembre

01 dicembre 2022 a

a

a

Million Day. La fortuna non è mai troppa. Ce ne vuole senza dubbio tanta per centrare la cinquina di Million Day che anche stasera, giovedì 1 dicembre, viene puntualmente estratta da Lottomatica. Chi azzecca tutti i numeri intasca un milione di euro. Premi minori per quaterna, terno e ambo. Immediatamente dopo viene estratta la cinquina Extra che premia con 100mila euro. Questi i numeri fortunati di oggi (in aggiornamento).

Colf e badanti, a gennaio l'aumento degli stipendi: 2mila euro in più l'anno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.