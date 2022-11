Benzina e diesel, arriva la "stangatina": dal primo dicembre 10 centesimi in più al litro

30 novembre 2022 a

Dalla giornata di domani, mercoledì 30 novembre, arriva la "stangatina" sui carburanti. Attualmente, come rilevato da Quotidiano energia, i prezzi della benzina e del diesel sono in lieve calo. Il problema è che domani saliranno di nuovo le accise. Dal primo dicembre, infatti, viene ridotto il taglio che era stato introdotto dal governo guidato da Mario Draghi. Secondo il decreto che è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 23 novembre, le aliquote di accisa risaliranno di dieci centesimi al litro. Ancora un aumento del costo della vita, dunque, che si rifletterà soprattutto sul settore del trasporto su gomma. Finanza nei distributori di carburante: irregolarità sui prezzi per metà dei controllati, scattano multe

