Lotto e Superenalotto, i numeri estratti oggi sabato 26 novembre

Superenalotto e Lotto, estrazioni anche oggi, sabato 26 novembre. Caccia alla fortuna. Ce ne vuole tanta per indovinare il sei e vincere la bellezza di 315.7 milioni di euro. Il jackpot è da record, del resto la sestina non viene azzeccata dal 22 maggio 2021, quando fu indovinata con una giocata convalidata in una ricevitoria di Montappone, in provincia di Fermo. Nel concorso di giovedì scorso, 24 novembre, sono stati centrati sette 5 che hanno fruttato 43.256 euro ognuno. Otto 4 stella da 38.417 euro. Di seguito i numeri estratti oggi (in aggiornamento).

Superenalotto

Numero jolly

Superstar

I numeri di Million Day: chi li azzecca vince un milione

Questi i numeri del Lotto

(in aggiornamento)

