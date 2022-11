Lotto e Superenalotto oggi giovedì 24 novembre. Jackpot da favola

24 novembre 2022 a

Ormai è diventato un tormentone: caccia al sei per diventare milionari. Il jackpot è arrivato oltre ogni immaginazione: 314 milioni di euro. Il sei manca dal 22 maggio 2021, quando una giocata convalidata a Montappone, in provincia di Fermo, si rivelò vincente. Da allora sono passati 18 mesi. Nell'ultima estrazione, quella di martedì 22 novembre, sette giocatori hanno centrato il cinque, vincendo 43.496 a testa.Nove, invece, i Quattro stella da 37.778 euro ciascuno. Stasera nuovo appuntamento con la Dea Bendata. Ovviamente come tutti i giovedì estrazione anche del lotto. Di seguito i numeri (in aggiornamento).

