Million Day in diretta oggi giovedì 24 novembre. I numeri

Anche oggi, giovedì 24 novembre, consueta estrazione di Million Day. Alle ore 20.30 Lottomatica tira a sorte i cinque numeri che consentono di vincere un milione di euro: occorre indovinarli tutti. Chi azzecca la quaterna vince un milione di euro. Premi di consolazione per terno e ambo: cinquanta e due euro. Dopo l'estrazione principale viene effettuata quella Extra, in questo caso le cinquine vengono premiate con 100mila euro. (in aggiornamento).

