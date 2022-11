Lotto e Superenalotto, oggi martedì 22 novembre. I numeri

22 novembre 2022 a

Nel Superenalotto la caccia al jackpot da favola continua. Stasera, martedì 22 novembre, prima estrazione della settimana. Il sei manca dal maggio del 2021, quando fu centrato con una giocata convalidata a Montappone, in provincia di Fermo. Il fortunato giocatore si mise in tasca 156 milioni di euro. Ora il jackpot è arrivato addirittura a 312.6 milioni. Questi sono i numeri di stasera (in aggiornamento).

Questi, invece, i numeri del concorso del Lotto.

(In aggiornamento).

La cinquina di Million Day

