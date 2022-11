Million Day in diretta, oggi lunedì 21 novembre. L'estrazione e la cinquina

21 novembre 2022 a

a

a

Inizia una nuova settimana e riprende la caccia al milione di euro. Oggi, lunedì 21 novembre, consueta estrazione Million Day. Alle 20.30 Lottomatica tira a sorte i numeri della cinquina e chi li indovina tutti, vince un milione di euro. Premi minori per quaterna, terno e ambo, rispettivamente mille, cinquanta e due euro. Subito dopo l'estrazione principale, viene effettuata quella Extra. In questo caso la cinquina viene pagata con 100mila euro. Questi i numeri estratti oggi (in aggiornamento).

