Inflazione, ormai i prezzi corrono: in Europa aumento dell'11.5% in un anno

I prezzi continuano ad aumentare. E non solo in Italia. Il fenomeno inflativo, in larghissima parte causato dall'invasione militare della Russia in Ucraina, cresce in quasi tutto il mondo, in particolare in Europa. Nell'Unione europea il dato annuale arriva all'11.5%, come rileva l'Eurostat, l'ufficio di statistica dell'Ue. A settembre era al 10.9, mentre lo scorso anno, nello stesso periodo, al 4.4. Nell'area euro l'inflazione tocca il 10.6%, in decisa crescita rispetto al 9.9 di settembre. Nel 2021 era del 4.1%.

