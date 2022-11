Pensioni, in arrivo Quota 103: come cambieranno le regole nel 2023

16 novembre 2022 a

Corsa contro il tempo per la coalizione di centrodestra che aveva messo nel programma elettorale la cancellazione della Legge Fornero. Ora, se non vi saranno ripensamenti in extremis, il governo Meloni ha pronto il piano sulla previdenza del governo per evitare dal 2023 il ritorno alla Fornero in versione integrale. Il progetto prevede dal primo 2023 e per i restanti 12 mesi, l’uscita dal mondo del lavoro con 62 anni d’età e 41 di versamenti. Di fatto, questo strumento, che potremmo chiamare Quota 103, prende il posto dell’attuale Quota 102, che - come detto - consente il pensionamento con 64 anni e 38 di contribuzione. Questo canale di uscita si affiancherà all’Ape sociale e a Opzione donna, che verranno prorogate ancora una volta e alle vie di pensionamento “ordinarie”.

Pensioni, il piano di Giorgetti: finestre per uscite anticipate ma anche incentivo del 10% a chi rinvia il ritiro

"Dobbiamo avviare il tavolo per una riforma complessiva delle pensioni che deve avere i caratteri della sostenibilità finanziaria, flessibilità in uscita, inclusività verso giovani e donne. Il premier Meloni si è impegnata a discuterne con noi. Aspettiamo la convocazione del governo anche per fare chiarezza sulle tante ipotesi che in questi giorni circolano". È quanto sottolinea oggi il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra in una intervista al Quotidiano Nazionale. "La soglia dei 41 anni di contributi a prescindere dall’età è per noi condivisibile, a patto di affiancarla a un’altra dimensione della sostenibilità: anagrafica. Bisogna restituire alle persone la libertà di uscire dal circuito produttivo a partire da 62 anni senza penalizzazioni", aggiunge il leader Cisl.

Durigon: "Ecco cosa feremo sulle pensioni: Quota 41 per un anno, poi la riforma"



"Va superato il meccanismo delle quote che penalizza chi ha percorsi professionali frammentati e precari e tratta tutti i lavoratori allo stesso modo. Servono pensioni di garanzia per giovani e donne, sostegno alla previdenza complementare, conferma ed estensione dell’Ape sociale per i lavori gravosi. Non si può stare su una gru o sotto il sole dei campi fino a 67 anni. I lavori non sono tutti uguali", conclude Sbarra.

