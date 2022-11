Lotto e Superenalotto, i numeri di oggi martedì 15 novembre. Jackpot da oltre 307 milioni

15 novembre 2022 a

a

a

Superenalotto e Lotto oggi martedì 15 novembre. Prima estrazione settimanale e l'attenzione è tutta sul concorso del Superenalotto. Il sei manca dal 22 maggio 2021, quando fu centrato a Montappone, in provincia di Fermo. Il jackpot arriva all'incredibile cifra di 307.8 milioni di euro. Un record pazzesco. Nel concorso di sabato 12 novembre, undici giocatori hanno centrato il cinque vincendo 34.701,20 euro ciascuno. Altrettanti 4 stella, da 33.388 euro. Stasera nuovo assalto al jackpot capace di trasformare un qualsiasi cittadino in milionario. Ovviamente non manca l'estrazione del Lotto. Di seguito i numeri vincenti.

(In aggiornamento).

Quasi 26 miliardi spesi per il Reddito di cittadinanza. Ecco dove finiscono i sussidi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.