Million Day, i numeri di oggi lunedì 15 novembre

15 novembre 2022 a

a

a

Million Day non manca nemmeno stasera, martedì 15 novembre. Estrazione alle 20.30, come accade ogni giorno, nel concorso gestito da Lottomatica. Serve la cinquina per vincere il milione di euro in palio. Premi minori per quaterna, terno e ambo. Occorre una buona dose di fortuna, dunque, per vedere il proprio conto corrente crescere in maniera notevole, almeno nella maggior parte dei casi. Questi i numeri estratti oggi (in aggiornamento).

I numeri di Eurojackpot che valgono 16 milioni di euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.