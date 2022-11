Million Day, anche oggi lunedì 14 novembre 2022 caccia ai cinque numeri vincenti: l'estrazione in diretta

14 novembre 2022 a

Nuova settimana e nuova estrazione di Million Day, il gioco di Lottomatica in cui occorre indovinare la cinquina dei numeri estratti e che nel caso significa intascare la bella cifra di un milione di euro. Premi minori per quaterna, terno e ambo. Immediatamente dopo viene effettuata l'estrazione Extra e in questo caso la cinquina vale 100mila euro. Anche oggi, lunedì 14 novembre, appuntamento alle 20,30 con l'estrazione della cinquina vincente. Risale a lunedì 31 ottobre l'ultima vincita milionaria del 2022 ed è stata conseguita a Taranto con una giocata di un euro. I numeri del concorso odierno: 2-16-27-34-50 (extra 15-25-30-51-54).

